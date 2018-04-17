Военный прокурор Матиос заявил, что подал в суд на начальника Генштаба Муженко
Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что подал в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко.
Об этом Матиос рассказал в интервью "112 Украина".
По его словам, Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения.
"Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны ли действия Генштаба или не правомерны", - заявил главный военный прокурор.
Он уточнил, что ответчиком в процессе выступает Муженко и юридическое управление Генштаба.
По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 и к административной - 1 300 военнослужащих.
Напомним, что ранее Анатолий Матиос заявил, что 518 из 313 тысяч участников АТО совершили суицид. Только в этом году таких случаев - 16.
Как сообщала "Страна", командующий ВСУ Муженко живет на возросшую зарплату и не имеет машины.