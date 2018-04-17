Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что подал в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко.

Об этом Матиос рассказал в интервью "112 Украина".

По его словам, Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения.

"Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны ли действия Генштаба или не правомерны", - заявил главный военный прокурор.

Он уточнил, что ответчиком в процессе выступает Муженко и юридическое управление Генштаба.

По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 и к административной - 1 300 военнослужащих.

Напомним, что ранее Анатолий Матиос заявил, что 518 из 313 тысяч участников АТО совершили суицид. Только в этом году таких случаев - 16.

Как сообщала "Страна", командующий ВСУ Муженко живет на возросшую зарплату и не имеет машины.