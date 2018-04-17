Кошмарное ДТП в Кривом Роге. Число жертв выросло до 8 человек, в больницах - 18 пострадавших. Фото
Сегодня, 17 апреля, в Кривом Роге произошло страшное ДТП. Число погибших в тройной аварии выросло до восьми человек, также увеличилось количество пострадавших в жуткой дорожной аварии.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровкой области.
По данным правоохранителей, после столкновения маршрутки, легковушки и автобуса с места ДТП в больницу доставлены более 18 пострадавших. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
ФОТО: dp.npu.gov.ua
По факту резонансного ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.
Напомним, что сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий Кривого Рога поступило в полицию 17 апреля около 05:53.
ЧП произошло на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО. Сейчас на месте работают следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.
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