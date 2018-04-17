Сегодня, 17 апреля, в Кривом Роге произошло страшное ДТП. Число погибших в тройной аварии выросло до восьми человек, также увеличилось количество пострадавших в жуткой дорожной аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровкой области.

По данным правоохранителей, после столкновения маршрутки, легковушки и автобуса с места ДТП в больницу доставлены более 18 пострадавших. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

ФОТО: dp.npu.gov.ua

По факту резонансного ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

Напомним, что сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий Кривого Рога поступило в полицию 17 апреля около 05:53.

ЧП произошло на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО. Сейчас на месте работают следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.

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