Вечером 16 апреля, на шахте "Покровская" в Донецкой области произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Пострадали семь человек.

Об этом сообщает ГосЧС Украины.

"16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского района на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", на горизонте 470 м, во второй южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков. Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в больницы г. Краматорск и г. Мирноград", - говорится в сообщении.

К аварийно-спасательным работам были привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь.

Напомним, что на Донбассе могут начать затопление шахты, в которой был произведен ядерный взрыв.

Как сообщала "Страна", на Пасху в Днепропетровской области от удара разорвавшейся цепью погиб шахтер.