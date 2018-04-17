В Бундеслиге идет отчаянная борьба за второе место между Шальке, за который играет Евгений Коноплянка и дортмундской Боруссией, где залечивает травму другой украинский легионер - Андрей Ярмоленко.

И очное противостояние этих команд завершилось в пользу Шальке. Гельзенкирхен обыграл на своем поле "шмелей" со счетом 2 - 0, и оторвался от них на 4 очка (у Шальке сейчас 55 баллов - Прим.Ред.).

Весомый вклад в победу Шальке внес и Евгений Коноплянка, он открыл счет на 50 минуте матча, а на 82 минуте Налдо закрепил успех. Наш легионер был заменен на 75 минуте.

После матча Bild высоко оценил игру Евгения Коноплянки и включил его в состав сборной 30 тура. Будем надеяться, что черная полоса в карьере Коно уже позади.

Фото: twitter.com/BILD

Напомним, что в этом сезоне 28-летний Евгений Коноплянка провел 25 матчей в составе Шальке, в которых забил пять голов и сделал четыре асиста.