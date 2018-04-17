Дональд Трамп удивился заявлениям российской стороны о том, что силы ПВО Сирии сбили десятки ракет, выпущенных США и союзниками в ночь на 14 апреля.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Как вы знаете, было более 100 ракет, они не сбили ни одной", - заявил американский президент во время пребывания в Майами.

Он поблагодарил за выполнение задачи американских военных.

"Не хорошую ли работу сделали наши генералы? Не хорошую ли работу проделали наши войска?" - спросил Трамп под громкие аплодисменты в зале.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал Конашенков заявил, что удалось сбить более 70 ракет, запущенных США, Британией и Францией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что удалось сбить "две трети" всех выпущенных ракет.

Напомним, что в Пентагоне заявили, что их ракеты сирийская ПВО не сбивала.

Как сообщала "Страна" ранее Минобороны России сообщил, как ПВО Сирии отбивались от ракетной атаки США и союзников.