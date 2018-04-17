За прошедшие сутки позиции ВСУ в зоне АТО 52 раза подвергались обстрелам. Погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении боевики вели огонь по позициям ВСУ вблизи Зайцево. А также по украинским укреплениях под Луганском, неподалеку Крымского и в районе Станицы Луганской и Новолуганского.

На Донецком направлении были обстреляны защитники Песок. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, Шахты "Бутовка", Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино.

А также крупнокалиберные пулеметы работали - в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевикаи и Павлополя. Под обстрелы из стрелкового оружия попали военные в Невельском, Опытном, Лебединском, Гнутово и Талаковки, а вблизи Широкино велся снайперский огонь.

Один украинский воин погиб, трое - получили ранения. Еще двое военнослужащих - получили боевое травмирования. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

Фото: facebook.com/ato.news

Напомним, что перед поездкой в США министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно решил озвучить свой план по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса в состав Украины под названием "Тактика мелких шагов, которым аплодируют все".

Как сообщала "Страна", ранее появились подробности передачи погибшего прапорщика ВСУ, который пропал неделю назад.