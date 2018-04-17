Утром 17 апреля в Кривом Роге произошло ДТП с маршруткой, в котором погибли семь человек.

Об этом сообщает "Первый городской".

ДТП произошло около 06:00, в центре города, на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов. В результате аварии погибло не менее семи человек.

По предварительной информации, в маршрутку врезалась Mazda. Микроавтобус вылетел на встречную полосу. Там в него врезался автобус, который обычно перевозит рабочих завода.

Фото: 1tv.kr.ua

Главный редактор "Первого городского" Екатерина Ерская уточнила в Facebook, что погибли более семи человек. Тела еще достают. Всего около 13 пострадавших.

Фото:facebook.com

Пресс-служба Нацполиции Днепропетровкой области, чуть позже уточнила число погибших в тройной аварии. Число погибших выросло до восьми человек, также увеличилось количество пострадавших в жуткой дорожной аварии.

По данным полиции, после столкновения маршрутки, легковушки и автобуса с места ДТП в больницу доставлены более 18 пострадавших. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По факту резонансного ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

Сейчас на месте работают следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, что утром 17 апреля на бульваре Дружбы Народов в Киеве маршрутка столкнулась со скорой, образовалась пробка.

Как сообщала "Страна", 16 апреля в Киеве на Льва Толстого разбились "всмятку" три иномарки.