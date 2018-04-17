Во вторник, 17 апреля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар стал дешевле, а курс евро, наоборот, подрос на 10 копеек.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 4 копейки - до 26,08 грн.

Евро прибавил в цене 10 копеек и поднялся до 32,27 грн.

Российский рубль потерял в цене 7 копеек и теперь он стоит 0,418 грн.

Напомним, что 67,7% представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривны к доллару США в следующие 12 месяцев выше 29 гривен за доллар.

Ранее "Страна" разбиралась, что опять развернуло курс доллара к гривне.