На бульваре Дружбы Народов в Киеве маршрутка столкнулась со скорой, образовалась пробка
Во вторник утром, 17 апреля в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, произошло масштабное ДТП напротив супермаркета Novus (по адресу: бул. Дружбы Народов 16а - Прим.Ред).
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места ЧП.
Столкнулись маршрутка и автомобиль "скорой помощи". Данных о пострадавших пока нет.
После ДТП на бульваре Дружбы Народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.
Фото: Страна ua
Напомним, что 16 апреля в Киеве на Льва Толстого разбились "всмятку" три иномарки. По данным очевидцев, за рулем автомобиля находился пьяный водитель. Он получил множественные повреждения и был госпитализирован.
Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный работник автомойки угнал автомобиль телеведущей Оксаны Марченко.