В городе Помпано-Бич во Флориде подростки попали в ДТП на угнанном автомобиле. Двое из них погибли, пятеро пострадали.

Об этом сообщает Palm Beach Post.

19-летний парень погиб на месте происшествия, 12-летняя девочка умерла в медицинском центре.

По словам шерифа, 14-летний мальчик ехал на угнанной Toyota примерно в 3 часа ночи. Вместе с ним в машине были еще шесть несовершеннолетних.

Подросток потерял контроль над управлением. Машина съехала с дороги, ударилась о пальму и металлический столб, а затем перевернулась.

Фото: рalmbeachpost.com

Напомним, что в Киеве 16 апреля пьяный работник автомойки угнал Mercedes G-Class и протаранил авто на светофоре. По некоторым данным автомобиль принадлежит Виктору Медведчуку, а на мойке его оставила супруга политика известная телеведущая Оксана Марченко.

Как сообщала "Страна", на Кировоградщине пьяный мужчина угнал хлебовозку и поехал домой спать.