В США подростки угнали автомобиль - двое погибших, пятеро раненых
В городе Помпано-Бич во Флориде подростки попали в ДТП на угнанном автомобиле. Двое из них погибли, пятеро пострадали.
Об этом сообщает Palm Beach Post.
19-летний парень погиб на месте происшествия, 12-летняя девочка умерла в медицинском центре.
По словам шерифа, 14-летний мальчик ехал на угнанной Toyota примерно в 3 часа ночи. Вместе с ним в машине были еще шесть несовершеннолетних.
Подросток потерял контроль над управлением. Машина съехала с дороги, ударилась о пальму и металлический столб, а затем перевернулась.
Фото: рalmbeachpost.com
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