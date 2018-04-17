Состояние экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, улучшается, но он по-прежнему в госпитале.

Об этом сообщает РБК.

"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (мужчина в возрасте 60 лет) остается на попечении окружной больницы Солсбери после воздействия нервно-паралитического вещества", - заявил представитель пресс-службы больницы, подтвердив, что речь идет о Сергее Скрипале.

Юлия Скрипаль выписалась из больницы 10 апреля. 11 апреля газета The Sun сообщила, что Юлия Скрипаль была переправлена из больницы в Солсбери в госпиталь на британской военной базе.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили химикатом BZ, который не производился в России и формула которого доступна странам НАТО.

Как сообщала "Страна", после этого швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о том, что Скрипалей отравили не "Новичком".