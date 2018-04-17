Россия меняет посла в Сирии. Александра Кинщака сменит нынешний посол России в ОАЭ Александр Ефимов.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

Александр Кинщак был назначен послом в Сирии 22 декабря 2014 года. Перед поездкой в Сирию он занимал пост заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки. На дипломатической службе с 1988 года. Теперь он возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки.

Его преемник Александр Ефимов был назначен послом в ОАЭ 16 апреля 2013 года. На дипломатической службе с 1980 года. В 2004–2008 годах - советник-посланник посольства России в Иордании. В 2008–2013 годах - начальник отдела, замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Напомним, что страны G7 осудили химатаку в Сирии и поддержали ракетный удар.

Как сообщала "Страна", после того, как российский проект резолюции по ситуации в Сирии не был поддержан, США, Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН новый проект по расследованию химатак в Сирии.