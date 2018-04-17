Страны "Большой семерки" поддержали удар по Сирии, нанесенный в ночь на 14 апреля Великобританией, Францией и США.

Об этом говорится в заявлении G7.

"Мы, лидеры G7: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и ЕС – едины в самом решительном осуждении использования в Восточной Гуте в Сирии химического оружия 7 апреля. Мы полностью поддерживаем все усилия США, Франции и Объединенного королевства, направленные на ослабление возможностей режима Асада использовать химоружие и сдерживание будущего его применения", - говорится в сообщении.

Ответ на химатаку назван ограниченным, пропорциональным и необходимым, поскольку "все возможные дипломатические возможности были исчерпаны".

Сообщается, что страны-члены G7 привержены к решению конфликта в Сирии дипломатическими мерами.

Также МИД G7 в заявлении осудил отравление Сергея и Юлии Скрипаль, призвав Россию "срочно рассмотреть все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери". Страны высказали солидарность с Великобританией, заявив, что "очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за нападение" и что "нет правдоподобного альтернативного объяснения".

Напомним, что вечером 16 апреля сирийские СМИ сообщили, что ПВО сирийской армии отражает ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе. Кто именно атакует объект и чьи цели поражены - пока не сообщалось.

Как сообщала "Страна", ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс нанесен израильскими ВВС. Об этом сообщил новостной портал Al Masdar.