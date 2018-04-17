В аспирантуре Колумбийского университета по журналистике объявили лауреатов Пулитцеровской премии.

Об этом сообщает "Коммерсант".

The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию в номинации "Раскрытие национальной темы" за публикации о связях Дональда Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

The New York Times вместе с The New Yorker получил премию "За служение обществу" - за освещение скандала с домогательствами Харви Вайнштейна.

Агентство Reuters победило в номинациях "Художественная фотография" и "Международный репортаж" (последняя за статьи о президенте Филиппин Родриго Дутерте и его антинаркотическую кампанию).

В номинации "Художественная литература" победил роман Эндрю Шон Грирп "Дешевле" (Less).

Премию по музыке вручили американскому хип-хоп исполнителю Кендрик Ламар за альбом Damn.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в журналистике. Впервые ее объявили в 1917 году. Размер премии - $10 тыс.

Напомним, что российский журналист обвинил The New York Times в плагиате статьи, за которую дали Пулитцеровскую премию.

Как сообщала "Страна", во Франции Гонкуровскую премию получил роман о Третьем Рейхе.