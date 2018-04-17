В США назвали победителей Пулитцеровской премии
В аспирантуре Колумбийского университета по журналистике объявили лауреатов Пулитцеровской премии.
Об этом сообщает "Коммерсант".
The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию в номинации "Раскрытие национальной темы" за публикации о связях Дональда Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.
The New York Times вместе с The New Yorker получил премию "За служение обществу" - за освещение скандала с домогательствами Харви Вайнштейна.
Агентство Reuters победило в номинациях "Художественная фотография" и "Международный репортаж" (последняя за статьи о президенте Филиппин Родриго Дутерте и его антинаркотическую кампанию).
В номинации "Художественная литература" победил роман Эндрю Шон Грирп "Дешевле" (Less).
Премию по музыке вручили американскому хип-хоп исполнителю Кендрик Ламар за альбом Damn.
Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в журналистике. Впервые ее объявили в 1917 году. Размер премии - $10 тыс.
Напомним, что российский журналист обвинил The New York Times в плагиате статьи, за которую дали Пулитцеровскую премию.
Как сообщала "Страна", во Франции Гонкуровскую премию получил роман о Третьем Рейхе.