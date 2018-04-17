Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс.

Об этом сообщило во вторник Сирийское арабское информационное агентство (SANA).

По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей. Кто именно атакует объект и чьи цели поражены - пока не сообщается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобороны России сообщили, как ПВО Сирии отбивались от ракетной атаки США и союзников.

Для уничтожения американских ракет Дамаск применил созданные в СССР системы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела", а также разработанную в России систему "Панцирь".

"Из "Панциря-С1" выпущено 25 ракет, поразили 23 цели. "Бук" - выпущено 29, поразили 24 цели. "Оса" - выпущено 11, поразили пять целей. С-125 - выпущено 13, поразили пять целей. "Стрела-10" - выпущено пять, поразили три цели. "Квадрат" - выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 - выпущено восемь ракет, целей не поразили", - заявил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что значит ракетный удар по Сирии и о том, что Трамп прислал в Конгресс письмо с отчетом об авиаударах по Сирии.