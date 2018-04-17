Бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии отложен из-за травмы локтя у украинца. Об этом сообщает официальный сайт WBSS.

Травма у Александра незначительная, но из-за нее поединок отложен на неопределенный срок. Команда Усика сообщила промоушн Comosa AG о повреждении Александра. Медики промоушена подтвердили наличие травмы у украинца.

Теперь стороны должны согласовать новую дату боя, который изначально был запланирован на 11 мая в Джидде, Саудовская Аравия.

Недавно организаторы поединка сообщали о переносе его на лето, чтобы окончательно согласовать место и дату проведения. Бой в Джидде оказался под вопросом, Россия подавала заявку на проведение финала, но украинская сторона заявила о необходимости нейтрального места для боя.

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев в одном из самых ожидаемых боев года определят обладателя 5 чемпионских поясов (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на 10 млн долларов.

Отметим, что тренеры российского соперника украинского боксера хотят перенести бой Усика в Москву.