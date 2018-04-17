Тело пропавшего в конце марта рыбака нашли в рыбацких сетях в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"16 апреля в 7:20 в Службу спасения Белгород-Днестровского района поступило сообщение о том, что в рыбацких сетях местные рыбаки обнаружили тело утонувшего мужчины. Погибшего было обнаружено на расстоянии ориентировочно 500 м от берега, вблизи крепости", - говорится в сообщении.

Тело мужчины вытащили на берег. Родственники опознали пропавшего 64-летнего мужчину.

"Им оказался местный житель, который 29 марта около 21:00 вышел рыбачить на лодке в Днестровский лиман в районе города Белгород-Днестровский и не вернулся", - отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве 13 водолазов ищут пропавшего с лодки рыбака.

Еще отметим, что спасатели обнаружили тела двух рыбаков, перевернувшихся на лодке возле Жукова острова.