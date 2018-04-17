Защитник Windows начал блокировать uTorrent
Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее. Об этом сообщает ExtremeTech.
Отмечается, что вредной программу μTorrent отныне считают также и ряд других антивирусов - ESET, Sophos, TrendMicro и подобные.
Пока это касается только тех пользователей, у которых последняя версия обновления Windows.
По словам представителя разработчика программы BitTorrent, Inc., изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows.
Ранее сообщалось, что хакер обнаружил в Windows критическую ошибку, которая вызывает синий экран смерти.
Еще мы писали, как в Microsoft экстренно остановили рассылку обновления Windows для уязвимых процессоров.