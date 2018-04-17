Полицейские Киева задержали злоумышленника, который угрожал в.и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Его также подозревают в четырех фактах вымогательств, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сегодня оперативники Дарницкого полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 тыс. грн: такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв", – говорится в сообщении.

В информации уточняется, что несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в.и.о. министра здравоохранения и требованием ее увольнения.

Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины и начали поиски злоумышленника.

По информации столичных правоохранителей, в ходе расследования выяснилось, что злоумышленник может быть причастен к четырем фактам вымогательств: три в Голосеевском и один в Дарницком районе.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В данный момент с ним общаются следователи. Правоохранители уточнили, что задержанный – 31-летний киевлянин.

По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 189 УК Украины (вымогательство). Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что Супрун развенчала очередной миф, что сидение на холодном ведет к воспалению.

Еще мы рассказывали, что Ульяне Супрун предлагали взятку квартирой на окраине города под Киевом.