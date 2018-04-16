Учетная ставка 17% является слишком большой и не позволяет получать доступные кредиты для украинских компаний. Так считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что 17% это действительно заоблачная ставка, которая не позволяет сегодня получать доступные кредиты для украинских компаний и это большой вызов", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Премьер подчеркнул, что на данный момент необходимо искать возможности привлечения ресурсов в страну в виде инвестиций.

"Европейский бизнес получает кредиты под 1-2%, а мы сегодня получаем под 17% или под 20% в национальной валюте - это не реально", - подчеркнул он.

Гройсман подчеркнул, что правительство не влияет на роботу Национального банка, в то время как НБУ влияет на курс валюты и на учетную ставку.

Как сообщалось, НБУ считает достаточно жесткой действующую монетарную политику для приведения инфляции к целевому уровню и 12 апреля решил оставить неизменной учетную ставку на уровне 17%.

Ранее сообщалось, что отчет правительства в Раде перенесли на июнь.