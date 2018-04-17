Министр финансов Александр Данилюк, вслед за главой МВД Арсеном Аваковым и мэром Днепра Борисом Филатовым начал визит в Вашингтон, где проходят Ежегодные весенние встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), передает "Интерфакс-Украина".

Запланированы переговоры с руководством МВФ и ВБ, а также министрами финансов США, Германии, Франции и Канады.

"16 апреля Министр финансов Украины Александр Данилюк и заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Буца в составе украинской делегации начали работу на Ежегодных весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, которые продлятся до 22 апреля", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подчеркивается, что данное мероприятие является одним из главных событий финансового мира, который проходит дважды в год под эгидой МВФ и ВБ. Участниками встреч являются министры финансов, главы центральных банков, ведущие ученые-экономисты, представители бизнеса со всего мира. В ходе встреч обсуждают вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика и отдельные страны.

Главными темами весенних встреч МВФ и ВБ в 2018 станут инвестиции в социальную сферу, развитие ради мира, роль технологий и будущее частного сектора в развитии мировой экономики.

"В рамках рабочего визита Министр финансов проведет встречу с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Стороны обсудят санкционную политику Министерства финансов США, процесс реформ в Украине, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами", – сказано в сообщении.

Также уточняется, что на встрече министры уделят внимание действиям, которые осуществляет Минфин Украины для активизации бизнес сотрудничества, в частности одобрения Кабмином Украины проекта Закона Украины "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)". Вместе с тем будет обсужден вопрос внесения изменений в Конвенцию между Украиной и США об избежании двойного налогообложения с целью приведения к международным стандартам ОЭСР.

Данилюк встретится с министром финансов Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем. Во время встречи стороны обсудят проекты технической помощи Украине от правительства Германии, а также поддержку Германии в учреждении Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Министр финансов проведет встречу с министром финансов Франции Бруно Ле Мэром. Главной темой встречи будет обсуждение поддержки Францией получения Украиной четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС и возможность пересмотра Конвенции об избежании двойного налогообложения между Украиной и Францией.

"Во время встречи с министром финансов Канады министры обсудят приоритеты председательства Канады в G-7 и поддержку канадского правительства, которая предоставляется Украине для осуществления реформ, в частности институциональной реформы ДФС", – отмечено в сообщении.

Также министр финансов Украины встретится с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом. Ключевой темой встречи станет получение Украиной новой четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС.

"В рамках работы на весенних встречах МВФ и ВБ Александр Данилюк встретится с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и директором европейского департамента МВФ Полом Томсеном. Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество Украины и Фонда, а также успешное выполнение программы", – говорится в сообщении.

Ранее Данилюк намекнул, что Украина не будет инициировать новую программу с МВФ.