Государственная фискальная служба провела проверку решения Энергетической таможни о начислении штрафа главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву на 8,3 млрд грн и признала такое решение законным.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан сообщил, что газ был поставлен на таможенную территорию Украины, что ни у кого не вызывает сомнений. Соответствующий факт подтвержден "Укртрансгазом". В этой связи, на основании информации "Укртрансгаза" Энергетическая таможня ГФС начислила руководству "Нафтогаза" штраф за неотображение соответствующих сумм в таможенной декларации.

"Если законодательство обязывает таможню принимать соответствующие решения, я не вижу другого механизма, как можно действовать иначе. Таможня выполняет нормы законодательства", - сообщил чиновник.

Продан добавил, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оспаривает в суде законность начисления такого штрафа Энергетической таможней ГФС.

Также мы рассказывали, что Коболев официально развелся с женой и оставил ей Porsche Cayenne.