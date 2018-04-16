Президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новые санкции против России, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники, знакомые с новым санкционным планом.

Источники сообщили, что возможность введения новых санкций серьезно рассматривается, однако Трамп не давал указания на их введение. По данным издания, стратегия Трампа предполагает сдерживание санкций до шага России, который можно будет расценить как провоцирующий.

Собеседники издания в администрации заявили, что "Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод".

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США рассматривают возможность введения новых санкций в скором времени.

Как сообщала "Страна", В Литве заявили, что ЕС может продлить санкции против России на год.

Кстати, в ответ на санкции США, в России депутат растоптал свой iPad.