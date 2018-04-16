Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал о том, что в ходе атаки на Сирию западные союзники (США, Великобритания и Франция) использовали 103 ракеты и управляемые авиабомбы.

Об этом говорится в заявлении представителя ведомства, поступившем в РБК.

В то же время, по словам Конашенкова, для уничтожения американских ракет Дамаск применил созданные в СССР системы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела", а также разработанную в России систему "Панцирь".

"Из "Панциря-С1" выпущено 25 ракет, поразили 23 цели. "Бук" - выпущено 29, поразили 24 цели. "Оса" - выпущено 11, поразили пять целей. С-125 - выпущено 13, поразили пять целей. "Стрела-10" - выпущено пять, поразили три цели. "Квадрат" - выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 - выпущено восемь ракет, целей не поразили", - заявил он.

Напомним, что по данным СМИ, ракетный удар разрушил медцентр в Дамаске, который разрабатывал лекарства против рака.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне заявили, что их ракеты сирийская ПВО не сбивала.