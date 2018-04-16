Основные претензии фракции "Блока Петра Порошенко" к главе Кабмина Владимиру Гройсману - это  недовыполнение доходной части бюджета за три месяца, отсутствие закона о пенсиях бывшим военнослужащим, а также ситуация с четырьмя министрами.

Об этом LB.ua заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Отчет правительства, согласно нашему законодательству, должен быть. Он был поставлен на заседание комитета по экономической политике на 18 апреля. Но в связи с тем, что глава комитета Иванчук перебывает в загранкомандировке, отчет Кабмина перенесли на позже. Но отчет будет. От этого никто не отказывается. Неважно, будет он неделей раньше или позже. Мы настаиваем, чтобы отчет был. Я не вижу никаких противоречий. Премьер-министр, думаю, готов к отчету. Тем более что у него есть о чем отчитываться", - заявила она.

Луценко признала, что у фракции БПП есть замечания и вопросы к правительству.

"Естественно, есть вопросы. В частности, это касается закона о пенсиях военнослужащим. Нас интересует как раз закон, а не постановление. Ведь постановление Кабмина - это временное явление. А нужен закон. Нас также интересует недовыполнение доходной части бюджета за три месяца этого года. Это подвязано к социально-экономическим вопросам и финансированию регионов, медицины и так далее. Поэтому вопросы есть", - сказала она.

Также представитель президента в парламенте анонсировала ряд кадровых решений в рамках отчета Кабмина в конце июня.

"Никаких противостояний или столкновений между президентом и премьером нет. Это подтверждают конструктивные реформы. Нет никаких противоречий и между президентом с парламентом... Что касается кадров, то у нас четыре кандидатуры - и.о. министра. Если премьер их не назначает, то это персональная ответственность как раз премьер-министра. Поэтому это тоже один из вопросов, который мы будем поднимать", - пообещала она.

Как сообщала "Страна", ранее Аваков заявил "Стране", что отставки правительства Гройсмана не будет.

Мы писали, что премьер Гройсман охарактеризовал внешние долги Украины словами "это неподъемная цифра".

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!