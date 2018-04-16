Основные претензии фракции "Блока Петра Порошенко" к главе Кабмина Владимиру Гройсману - это недовыполнение доходной части бюджета за три месяца, отсутствие закона о пенсиях бывшим военнослужащим, а также ситуация с четырьмя министрами.

Об этом LB.ua заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Отчет правительства, согласно нашему законодательству, должен быть. Он был поставлен на заседание комитета по экономической политике на 18 апреля. Но в связи с тем, что глава комитета Иванчук перебывает в загранкомандировке, отчет Кабмина перенесли на позже. Но отчет будет. От этого никто не отказывается. Неважно, будет он неделей раньше или позже. Мы настаиваем, чтобы отчет был. Я не вижу никаких противоречий. Премьер-министр, думаю, готов к отчету. Тем более что у него есть о чем отчитываться", - заявила она.

Луценко признала, что у фракции БПП есть замечания и вопросы к правительству.

"Естественно, есть вопросы. В частности, это касается закона о пенсиях военнослужащим. Нас интересует как раз закон, а не постановление. Ведь постановление Кабмина - это временное явление. А нужен закон. Нас также интересует недовыполнение доходной части бюджета за три месяца этого года. Это подвязано к социально-экономическим вопросам и финансированию регионов, медицины и так далее. Поэтому вопросы есть", - сказала она.

Также представитель президента в парламенте анонсировала ряд кадровых решений в рамках отчета Кабмина в конце июня.

"Никаких противостояний или столкновений между президентом и премьером нет. Это подтверждают конструктивные реформы. Нет никаких противоречий и между президентом с парламентом... Что касается кадров, то у нас четыре кандидатуры - и.о. министра. Если премьер их не назначает, то это персональная ответственность как раз премьер-министра. Поэтому это тоже один из вопросов, который мы будем поднимать", - пообещала она.

Как сообщала "Страна", ранее Аваков заявил "Стране", что отставки правительства Гройсмана не будет.

Мы писали, что премьер Гройсман охарактеризовал внешние долги Украины словами "это неподъемная цифра".