Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Rzeczpospolita".

Ведомство обратилось к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые привели бы процедуру подтверждения диплома о высшем медицинском образовании Польши в соответствие с европейскими нормами.

Отмечается, что сейчас лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру подтверждения (нострификации) диплома о высшем образовании, которая является крайне сложной. В то же время относительно младших специалистов такая процедура в Польше вообще не производится.

Такие шаги осуществляются с целью решения проблемы нехватки медперсонала.

Как сообщала "Страна", Польша переманивает украинских медиков льготными разрешениями.

Мы писали, что еще в прошлрм году говорилось, что Польша упростит условия трудоустройства для врачей из Украины

Также за год в Польше 39 раз избивали украинцев из-за национальности.