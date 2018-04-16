Беглый украинский олигарх Николай Гута, которому грозит тюремное заключение за махинации с международными кредитами в агрохолдинге "Мрия", владеет самой дорогой виллой в Германии.

Об этом говорится в расследовании DW.

Отмечается, что цена виллы Villa Glory почти 13 миллионов евро, и в объявлениях на немецких порталах элитной недвижимости сказано, что там были использованы самые изысканные материалы высочайшего качества.

"Люстры в стиле рококо венчают собой залитые светом залы, мраморный пол излучает атмосферу дворца итальянской знати", – пишут авторы расследования.

Фото: dw.com

Ранее сообщалось, что беглый нардеп Онищенко показал первое видео новорожденного малыша Вивальди.

Также мы информировали, что беглый судья Чаус подал в суд на президента Молдовы, который отказал ему в политубежище.