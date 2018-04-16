67,7% представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев выше 29 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в первом квартале 2018 года, об этом сообщает "Экономическая правда".

Согласно опросу, среднее значение курса в следующие 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/долл. В то же время, сократилась доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, до 86,3% с 88,5%.

Фото: epravda.com.ua/

Нацбанк отметил, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,93 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 5,2% от среднего значения.

Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли обнародовали консенсус-прогноз курса национальной валюты к концу 2018 года, который, в зависимости от сценария, может составить от 27 до 30 гривен за доллар.

Как сообщала "Страна", Goldman Sachs спрогнозировал рост курса гривни до конца года.

Ранее мы рассказывали, что опять развернуло курс доллара к гривне.