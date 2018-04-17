На текущий момент в Польше проживают, работают и учатся 2 миллиона граждан Украины.

Об этом во вторник, 17 апреля 2018 на пресс-конференции в Киеве сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает Интерфакс.

"2 млн украинских граждан, которые работают, проживают и учатся в Польше", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

При этом польский дипломат заявил, что трудовая миграция украинцев за рубеж является полезным явлением не только для Польши, но и для Украины.

"Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украину. Согласно оценкам, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 млрд грн", - добавил Пекло.

"Страна" разбиралась, как в Европе делают деньги на наших заробитчанах. Украинцы при трудоустройстве в ЕС обогащают посредников на десятки миллионов долларов.

Также мы писали о самой большой проблеме украинских заробитчан.

Напомним, что в Польше, куда едут на работу украинцы, выросло число мигрантов-рабов.