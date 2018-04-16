Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о том, что "сидение на холодном" может привести к воспалению мочевого пузыря.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Что делать, если вам пришлось "сидеть на холодном". Первое – не беспокоиться. Существует много ошибочных представлений о сидение на холодной поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самое распространенное из них – миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств", – написала она.

По словам Супрун, сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению необходимости частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью. Ваше тело реагирует на холод как раздражитель, поэтому если вы согреетесь – неприятное ощущение исчезнет.

"Однако если вы чувствуете жжение или боль при мочеиспускании, это свидетельствует, что проблема действительно серьезная. Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели", – добавила она.

Также Супрун отметила, что переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть, если долго находиться на улице в сильный мороз.

Или же когда температура даже выше 0, однако большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала украинцам, как вызвать врача домой.

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