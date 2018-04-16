На подготовительном заседании Киевского райсуда Харькова подозреваемый в захвате заложников 30 декабря 2017 года в помещении "Укрпочты", что близ метро "Киевская", заявил, что он - сын бога и просил отпустить его.

Об этом сообщает Укринформ.

"Подозреваемый Безух заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему. Безух также назвал себя сыном бога и заявил, что захватил отделение "Укрпочты", чтобы привлечь внимание общественности к этому факту", - отметили в суде.

На заседание пришли некоторые пострадавшие, другие написали заявления с просьбой рассматривать дело без них.

Суд начнет рассматривать дело по существу 27 апреля.

29 марта Киевский райсуд Харькова, где слушают дело о захвате 30 декабря отделения связи "Укрпочты" с заложниками, удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил до 27 мая содержание под стражей для Безуха, подозреваемого также по 3-м эпизодам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, найденных у него дома.

Напомним, 30 декабря Безух заблокировал выход из помещения отделения Харьковской дирекции "Укрпочты", что по улице Шевченко, где находились трое сотрудников "Укрпочты" и 6 посетителей, в том числе, двое детей. Мужчина сказал, что у него есть взрывчатка и угрожал привести ее в действие. Полиция оцепила отделение связи, на место прибыли взрывотехники и переговорщики. Позже все заложники были освобождены.