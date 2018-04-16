Российские боевые корабли в Средиземном море заблокировали британскую субмарину класса Astute с ракетами на борту во время удара по Сирии.

Об этом передает The Sunday Times со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным журналистов, британская подлодка провела несколько дней, пытаясь избежать обнаружения. На нее "охотились" два российских фрегата и самолет.

Ее преследовали также ушедшие с российской базы в сирийском Тартусе подводные лодки класса "Кило".

Западные военно-морские эксперты называют их "черная дыра", поскольку российские субмарины довольно тихие, и их трудно обнаружить. Они оснащенных торпедами и противокорабельными ракетами.

Помощь британской субмарине оказывал американский самолет Boeing P-8 Poseidon, который отслеживал российские корабли и самолеты. Британская подводная лодка класса Astute имеет ограниченную военную мощь - она может нести на своем борту не более 20 крылатых ракет "Томагавк". Для сравнения некоторые американские субмарины способны нести 154 ракеты.

Специалист британского Института стратегических исследований Ник Чайлдс отметил, что командиров подлодок в Великобритании обучают выпускать одновременно незначительное количество ракет, чтобы их не успел засечь потенциальный противник.

Как известно, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске и две цели вблизи города Хомс. Ранения получили трое гражданских.

Как сообщала "Страна", Путин рассказал, чем обернутся повторные удары по Сирии. По мнению президента России это приведет к реальному хаосу в международных отношениях.

Напомним, как в Дамаске отпраздновали долгожданное освобождение Восточной Гуты.