Одного из убийц мэра Старобельска Владимира Живаги при активной позиции прокуратуры приговорили к самому суровому наказанию – пожизненному лишению свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, приговором суда первой инстанции двое убийц Живаги были приговорены к 15 годам лишения свободы.

Прокуроры, однако, подали апелляционную жалобу с требованием более жесткого приговора.

"По принципиальной позиции прокуратуры Луганщины суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, постановив новый приговор, которым один из убийц мэра сейчас приговорен к самому суровому наказанию - пожизненному лишению свободы. В отношении второго участника преступной группы приговор суда оставлен без изменений", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что уголовное производство в отношении организатора заказного убийства выделено в отдельное производство, преступник объявлен в розыск.

Напомним, мэр Старобельска Луганской области Живага умер 22 февраля 2016 года в автомобиле "скорой помощи" от полученных огнестрельных ранений в голову и шею. 26 февраля того же года сотрудники криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области совместно с работниками СБУ по подозрению в совершении убийства задержали ранее судимого 22-летнего жителя Марковского района. По словам задержанного, убийство он совершил из корыстных побуждений. Сотрудники полиции 18 апреля задержали второго подозреваемого в убийстве Живаги. Следствием было установлено, что двое жителей Луганщины застрелили чиновника, выполняя заказ на его убийство.

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