В Днепропетровской области неизвестные повредили скифский царский курган "Нечаева могила". Полиция Никополя открыла против вандалов уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В никопольский отдел полиции поступила информация о том, что возле села Криничуватое Никопольского района поврежден археологический памятник скифского кургана, который является культурным наследием Украины. Во время осмотра места происшествия в верхней части кургана было обнаружено отверстие размером 0,8м х 0,8м и глубиной приблизительно 20 метров", - указано в опубликованном сообщении.

По данным полицейских, уголовное производство открыто по части 1 статьи 298 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

Начато расследование обстоятельств повреждения памятника, устанавливаются личности причастных к этому инциденту.

Курган "Нечаева могила" на Никопольщине является последним скифским царским курганом такой высоты (около 20 метров) на территории Украины. Исследователи также считают его самым большим скифским курганом в Евразии. Он имеет статус памятника национального значения. До сих пор курган был неисследованным.

"Нечаева могила" как памятник ІІІ века до нашей эры всегда привлекала к себе внимание исследователей из Украины и из-за границы. Он, как говорят исследователи, является последним скифским "мамонтом".

Уже было зафиксировано несколько попыток его незаконных раскопок. Но последнее сообщение о том, что началось его масштабное повреждение, вызывает тревогу.

"То, что известно, – глубокие ходы, наличие инструментов, работа, вероятно, бригады копателей, – говорит о том, что кто-то сделал заказ на ограбление этого кургана. Кто-то решил замахнуться на национальное богатство Украины, поэтому нужны усилия правоохранительных органов для установления причастных к незаконным раскопкам, и в частности, тех, кто, возможно, их консультировал", – отметил директор Никопольского краеведческого музея Мирослав Жуковский.

По его словам, скифский царский курган "Нечаева могила" не имел и до сих пор не имеет охранной зоны. Это привело к тому, что в советское время с разрешения местной власти около него был установлен памятник советским воинам, погибшим во Второй мировой войне.

Как заявил историк, в настоящий момент в Украине – в Днепропетровской и Херсонской областях – сохранилось только несколько курганов такого типа, но все они уже были исследованы.

Фото: facebook.com/Нікопольський-відділ-поліції-ГУНП-в-Дніпропетровській-області

Как сообщала "Страна", на юге Сибири археологи раскопали гигантский курган древних скифов. Первый скифский курган, в котором был похоронен знатный человек, был найден в начале 1970-х годов в республике Тыва, в долине реки Уюк.

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