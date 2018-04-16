По меньшей мере 40 процентов из порядка 6700 языков, которые сегодня используются для общения, сегодня находятся под угрозой исчезновения. Многие из них являются языками коренных народов.

Об этом сообщается в Twitter Организации объединенных наций.

Согласно приведенным данным, 235 языков уже исчезли (3,5%). 600 языков – находятся на грани уничтожения (9%).547 языков находятся в критическом положении (8,2%). 10% (671) - подвергаются опасности, а еще 9,4% - уязвимы (627 языков).

Фото: twitter.com/UnitedNationsRU

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