В японской префектуре Кагосима обычная собака погналась за машиной, которая снимала улицы для интернет-сервиса Google Street View.

Маленькая рыжая собачка погналась за автомобилем, когда та приблизился к лодке. Собака преследовала машину всю оставшуюся дорогу. Хозяин животного пока не объявился. Благодаря "погоне" его питомец стал звездой интернета.

Судя по всему, пса привлекла необычная конструкция машины: на её крыше остановлена большая 360-градусная камера:

Фото: instagram.com/alif_alpha

Фото: kod.ru

Как сообщала "Страна", в Краматорске служебная собака Гера за полчаса нашла пропавшего ребенка. Полтора километра лабрадор вел полицейских в темноте, полагаясь только на острый нюх.

Напомним, что в киевском ботаническом саду зацвели бело-розовые магнолии.