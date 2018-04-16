Компания Samsung Securities по ошибке выдала сотрудникам фактически несуществующие акции компании на $105 млрд. Эта сумма в 30 раз превысила стоимость всего подразделения южнокорейского гиганта.

Сотрудники компании, обладающие ценными бумагами, должны были получить по 1000 корейских вон (0.93$) за акцию, но из-за ошибки им перечислили по 1000 акций Samsung Securities, передает Bloomberg.

Из-за ошибки компания раздала 2.38 млрд несуществующих акций, общая стоимость которых составила 111.8 триллионов вон (порядка $105 млрд).

Обладателями акций стали около 2 тысяч сотрудников корпорации. Сразу после их получения 16 сотрудников продали акции, заработав на этом $187 млн. Ошибку заметили только через 37 мин, после чего подаренные по ошибке акции были заблокированы.

Bloomberg назвал этот инцидент одним из крупнейших эффектов "толстого пальца", когда по ошибке трейдеры нажимают неправильную кнопку.

На новостях о технический ошибке акции подразделения Samsung упали на 12%.Президент Samsung Securities Ку Сунг-Хун рассказал, что все сотрудники, продавшие акции, понесут наказание. Министерство финансов Кореи начало проверку.

Как сообщала "Страна", Samsung запатентовала дисплеи, которые внимательно следят за взглядом пользователя. Авторы патента предлагают оснастить такой летающий экран системой распознавания препятствий, а управлять - с помощью голосовых команд или жестов.

Напомним фото и видео нового смартфона Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+.