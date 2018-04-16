Власти ЕС подтвердили готовность к сотрудничеству с Россией по ряду международных вопросов.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, передает РИА Новости.

По ее словам, Евросоюз начал политику выборочного сотрудничества c Россией в тех сферах, которые выгодны ЕС. В частности - по иранской ядерной сделке, Ближнему Востоку, изменению климата, миграции, Арктике и борьбе с терроризмом.

"Страны ЕС согласились, что этот принцип по-прежнему весьма справедлив. Нам нужно продолжить применять (его - Прим.Ред.), преимущественно в сферах внешней политики и политики безопасности. Я упоминала ядерную сделку с Ираном, я могу упомянуть процесс ближневосточного урегулирования…, все глобальные вопросы, такие как изменение климата, окружающая среда, миграция, борьба с терроризмом или кооперация в Арктике", - сказала Могерини.

Как сообщала "Страна", Италия отказалась участвовать в военной операции против Сирии. По данным журналистов, среди собеседников премьер-министра Италии была и канцлер Германии Ангела Меркель.