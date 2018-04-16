Сторонники оппозиционных сил Армении в понедельник, 16 апреля, проводят массовые протесты в столице страны Ереване.

Тысячи людей заблокировали движение транспорта на центральных улицах Еревана. Некоторые из них начали сооружение баррикад, передает DW.

Во время акции протеста произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Полицейские применяли слезоточивый газ и дымовые шашки. По данным местных СМИ, в результате столкновений ранены по меньшей мере 46 человек. Они были доставлены в ереванские больницы.

В том числе был ранен и доставлен в больницу инициатор протестов - оппозиционный лидер Никол Пашинян. "Во время столкновения Пашинян упал на колючую проволоку и получил рваные раны", - сообщил представитель фракции.

После получения медицинской помощи Пашинян вернулся к протестующим. Кроме того, сообщается, что были ранены трое полицейских.

Митингующие выступают против выдвижения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, усматривая в этом желание политика удержать власть в стране. Оппозиция заявляет о начале бессрочных протестов.