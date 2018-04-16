Молодежь в Украине ориентирована на высшее образование, в то же время политика, связанная с кумовством и коррупцией, отбивает у нее желание делать политическую карьеру и порождает стремление реализовать себя за рубежом.

Это подтверждают результаты социологического исследования среди молодежи в Украине, которое проводит YMCA и которое войдет в Глобального исследования этой организации, сказал, представляя результаты, Максим Енин - научный руководитель проекта в Украине, кандидат социологических наук (кафедра социологии Киевского политехнического института. Игоря Сикорского), передает "Укринформ".

"Результаты нашего социологического исследования показали, что вопросы, связанные с образованием и работой, самые важные для нашей молодежи среди других вопросов. Причем в Украине повышенный спрос среди молодежи именно на высшее образование. Этот спрос выше, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Образование для нашей молодежи выполняет не только инструментальную функцию повышения социального статуса, обретения финансового благополучия, но и рассматривается как самоценность, благодаря которой можно самореализоваться, стать высококвалифицированным специалистом, носителем высокой культуры", - сказал Енин.

В то же время он отметил, что наша молодежь заметила и препятствия для успешного саморазвития и трудоустройства - это недостаточное качество получаемого образования, что и выделяет Украину среди других стран. Молодежь говорит о том, что у нас устаревшие знания в учебных программах, есть недостаточный акцент на профильных дисциплинах, ограничено количество практики. Кроме того, имеются непрозрачные правила при приеме на работу, так называемые социальные связи, и недостаточное количество вакансий, на рынке труда.

"У нас есть молодежь, которая видит себя лидерами своих громад, планирует помогать развиваться своим громадам через достижение собственного бизнеса. В то же время она отмечает, что наша политика связана с кумовством и коррупцией. И это демотивирует молодежь делать политическую карьеру. Молодежь чувствует нехватку средств влияния на общественно-политическую жизнь. Это порождает разочарование в собственных возможностях что-то изменить в собственной стране, порождает аполитичные настроения, нежелание ходить на выборы", - подчеркнул социолог.

По его словам, хотя молодежь отмечает положительные сдвиги, проведенные правительством, - программа "Общественный бюджет", создание молодежных советов как консультативно-совещательных органов для правительственных институтов, в то же время она считает, что недостаточно удовлетворительных механизмов для взаимодействия и учета ее решений в этих программах.

"Молодежь отмечает невысокий уровень патриотизма среди своих сверстников. Трудные экономические условия, политическая нестабильность формируют стремление многих молодых людей реализоваться, выехав за границу. В Украине молодежь не чувствует заинтересованности в себе как в специалистах со стороны власти", - сказал Енин, добавив, что в последние годы уровень патриотизма немного вырос, и это связано с аннексией Крыма Россией и военными событиями на Донбассе.

Как отметил главный исполнительный секретарь всемирной YMCA Михал Шиманчак, YMCA инициировало международные исследования "Один миллион голосов", проведенные в 55 странах мира в 2015 году, и "Один миллион голосов - 2", которые проводились в разных странах мира в 2017 году.

YMCA – самое крупное молодежное движение в мире. Движение было основан в 1844 году в Лондоне. В 1855 году был создан Всемирный альянс YMCA (Всемирная YMCA), который создает свои программы для молодежи в 119 странах мира. 7 тысяч организаций YMCA в Европе охватывают 2 млн молодых людей.

Как сообщала "Страна", по данным Госстата, в городах до 90% безработных имеют высшее образование.

Также в соцстях сообщили, что в КПИ закрыли единственный в Украине факультет авиационных и космических систем.