Начиная со среды, 18 апреля, в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"18 апреля начнется похолодание: сначала до +14+17 градусов, на юге еще побудет тепло, +17+22 градуса. А 19 апреля станет уже холодно, в Украине +10+15 градусов. К тому же, 18-19 апреля похолодание будет сопровождаться еще и серьезным ветром", - сказала она.

По словам Диденко, 17 апреля в Украине на протяжении дня ожидается комфортная температура воздуха, +17+24 градуса. Будет солнечно и переменная облачность. В западных областях локальные дожди снизят местами температуру до +16+19 градусов.

В Киеве завтра сухо и тепло, максимально днем +20+22 градуса.

В ночь на среду в столице пройдет дождь, днем в среду дождь прекратится, однако усилится ветер и похолодает до +16 градусов.

"Киевляне! 19 апреля, в четверг - дожди, ветер и +12, +13 градусов", - добавила синоптик.

"Используйте максимально завтрашнее тепло и солнце для открытого воздуха. В связи с грядущим изменением погоды может странно себя вести голова, не пугайтесь - это идет фронт с похолоданием", - сообщила синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Киеве вечером синоптики обещают дождь с грозой. Зонт пригодится и на следующей неделе.

Мы писали, что синоптики обещают теплое и солнечное воскресенье по всей Украине.

Напомним, что 15 и 16 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд.