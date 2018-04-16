Президент США все еще хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Дональд Трамп считает, что для мира будет лучше, если Москва и Вашингтон будут иметь хорошие отношения, но это зависит от действий России.

Об этом в понедельник, 16 апреля во время поездки главы американской администрации во Флориду заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Президент (Трамп - Прим.Ред.) все еще хотел бы поговорить с ним. Он считает, что для мира будет лучше, если у них будут хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России", - сообщила она.

"Своими действиями мы ясно дали понять, чего мы ожидаем. И мы надеемся, что они изменят свое поведение", - резюмировала она. Никаких сроков пресс-секретарь Белого дома при этом обозначать не стала.

Как сообщала "Страна". Трамп уже накопил $32 миллиона на участие в следующих президентских выборах. Из этой суммы $22 миллиона оставались у его штаба после предвыборной кампании в 2017 году.

Отметим, что президент США обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют.