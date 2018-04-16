Франция 12 апреля ратифицировала Протокол № 16 к Конвенции, в результате чего этот документ вступает в силу 1 августа 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского суда по правам человека, передает Юрлига.

Протокол № 16 позволит высшим судам государств-членов Совета Европы обратиться в ЕСПЧ с просьбой дать консультативные заключения по принципиальным вопросам, касающимся толкования или применения прав и свобод, определенных Конвенцией, в контексте дела, ожидающего рассмотрения в национальных судах.

Председатель Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди горячо приветствовал эту десятую ратификацию следующими словами: "Вступление в силу Протокола № 16 укрепит диалог между Европейской конвенцией о правах человека и национальными судами высшей инстанции. Это знаменательное событие в истории Конвенции и важный шаг вперед в области защиты прав человека в Европе, а также новая задача для нашего Суда".

Протокол № 16 вступит в силу 1 августа 2018 года исключительно в отношении государств, которые его подписали и ратифицировали.

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