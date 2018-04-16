Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в понедельник после резкого роста на прошлой неделе, вызванного опасением перебоев поставок топлива с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Сирии, передает "Интерфакс- Украина".

Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 МСК 16 апреля уменьшилась на $0,86 (1,18%) - до $71,72 за баррель.

WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,90 (1,34%) - до $66,49 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подскочили в цене рекордными темпами за восемь месяцев и поднялись до максимальных уровней с конца 2014 года. Эксперты отмечали, что в случае эскалации конфликта в Сирии под угрозой будут находиться экспортные поставки нефти из региона.

США в коалиции с Францией и Великобританией нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии, где предположительно могло храниться или производиться химическое оружие. При этом в ходе удара не были затронуты позиции, на которых присутствуют российские военные, и прямой конфронтации удалось избежать.

После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что "миссия выполнена", а министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что предпринятые меры являются единовременной акцией.

"Рынок несколько успокоился, поскольку ракетный удар не привел к эскалации или расширению территории конфликта в регионе, - сказал партнер Again Capital Джон Килдафф. - У коалиции получилось ограничить масштаб миссии".

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 7 по сравнению с неделей ранее, обновив максимум с начала 2015 года, - до 815 буровых.

Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что ожидает активного спроса на нефть в текущем году, благодаря чему мировые запасы топлива продолжат сокращаться в ближайшие месяцы.

Как сообщала "Страна", ранее нефть марки Brent впервые за три года превысила $72.

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