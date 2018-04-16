В Минэкономразвития предложили внести изменения в постановление Кабмина № 301 от 27.04.1993, и закрепить ответственность за ведение трудовых книжек за представительством иностранного субъекта хозяйствования.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Согласно действующему законодательству, трудовые книжки граждан, работающих в представительствах иностранных компаний и международных организаций, должны храниться в облгосадминистрациях, а для Киева и Севастополя - в горадминистрациях.

Более того, только представители указанных госорганов могут вносить туда какие-либо записи, иначе они будут недействительными.

Минэкономразвития предлагает отменить соответствующий пункт Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, что позволит устранить одну из многих бюрократических процедур и уменьшить регуляторное давление.

Проекты опубликованы на сайте Министерства и доступны к обсуждению.

Как сообщала "Страна". в соцсетях пишут о дефиците нотариальных бланков в Украине. "В некоторых регионах эти бланки закончились совсем. Нотариусы перешли в жесткий режим экономии и стали отказывать в оформлении доверенностей — чтобы осталось на более выгодные операции вроде купли-продажи", - написал бизнесмен Дмитрий Дубилет.

Напомним размер трудового стажа, который необходим для получения пенсии по новым законам.