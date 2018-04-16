От столкновения протестующих против Саргсяна и полиции в Армении пострадали 46 человек
В результате столкновения протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргасяна на пост премьера Армении демонстрантов и полиции в центре Еревана госпитализированы 46 человек.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Армении, из них шестеро - полицейские.
"Часть пострадавших после амбулаторной помощи была выписана. У гражданских лиц в основном поверхностные ранения нижних конечностей. Ранения полицейские получили тупыми и режущими предметами. Один из полицейских прооперирован, у него перерезана вена. Жизни пострадавших опасность не угрожает", - отметили в Минздраве.
Как сообщалось, стычки начались в понедельник днем между манифестантами и полицией на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
Демонстранты вышли протестовать против выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьера Армении. Противник выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьер-министра, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Пашинян призвал своих сторонников отправиться к зданию парламента.
Части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции. По проспекту протянута колючая проволока. Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты.