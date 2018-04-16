Многофункциональный украинский вертолет МСБ-2 "Надия" совершил первый полет. Он стартовал с вертодрома ПАО "Мотор-Сич" в Запорожье.

Воздушная машина построена предприятием производителем авиационных двигателей ПАО "Мотор-Сич" (г.Запорожье), передает Интерфакс.

Создатели вертолета отметили, что он был создан на базе Ми-2, при этом запорожская "Надия" оснащена современными "моторовским" двигателями АИ-450М-П и имеет уникальную авионику.

Дальность полета этого вертолета составляет около 1 тыс. км, грузоподъемность - более 1 т. МСБ-2 "Надия" способна перевозить около 7 пассажиров.

При этом себестоимость вертолета составит от 1,5 до 2 млн у.е., что в несколько раз меньше стоимости иностранных аналогов.

Летчики-испытатели, поднявшие новый украинский вертолет в воздух, рассказали агентству "Интерфакс-Украина", что довольны результатами его дебютного полета и уверены в хороших перспективах для МСБ-2 "Надия".

В строительстве данного вертолета также приняли участие ряд украинских предприятий.

По словам директора участвующей в проекте компании "АгроавиаДнипро" Александра Паникаревича, при создании "Надии" активно использовались композитные материалы.

"Композитные материалы в совокупности с приборным оборудованием, жгутами уменьшили на 400 кг вес конструкции вертолета, а это позволило увеличить его грузоподъемность дальность полета", - рассказал он.

Президент ПАО "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев сообщил, что на данный момент начались сертификационные полеты "Надия".

"Весь этот вертолет обвешан тензометрированными датчиками, которые проверяют усилия на фюзеляже, на самом несущем винте, вибрация, лопасти. Все это делается впервые в Украине, и в Киеве авиационная администрация впервые занимается с нами, и, так же, как мы, учится" - сообщил Богуслаев.

По его словам, в 2018 году "Мотор-Сич" планирует завершить государственную сертификацию своего нового вертолета. Таким образом, серийное производство "Надии" может начаться уже в нынешнем году.

Новый украинский вертолет "Надия" предназначен для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов, для использования подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, санавиации, Госпогранслужбы и для других оборонных целей.

Видео: youtube.com/Національний інформаційний портал "Тиск"

Как сообщала "Страна", Нацполиция открывает вертолетное подразделение и ищет пилотов. На западе, востоке и севере страны планируется разместить по два экипажа. В Киеве также постоянно будет находиться один-два экипажа.

Напомним, как под Киевом установили новый мировой авиационный рекорд.