Девальвационные предвкушения и страхи банкиров не оправдались - курс доллара развернули в начале новой валютной недели, и откатили.

К вечеру 16 апреля он потерял 6,5 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 26,07-26,09 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Он подчеркнул — торговля шла ровно и спокойно, без перекосов. И это подтвердили другие коллеги.

"Сегодняшнюю торговую сессию можно охарактеризовать, как сбалансированную. Рынок открылся котировками 26,07-26,09 грн./$, после чего курс доллара несколько вырос до 26,10-26,12 с последующей коррекцией до 26,08-26,10 грн./$. После обеденного перерыва котировки вернулись к уровню открытия — 26,07-26,09 грн./$", - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Госказначейство взяло паузу, и не проводило выплат в рамках возмещений по НДС (первые небольшие перечисления состоялись на прошлой неделе), потому на рынке не ощущалось роста спроса на доллар. Его раскупали достаточно вяло, потому на торгах появился Нацбанк, который приобрел в функционале Matching, по разным оценкам, от $10 млн. до $15 млн. по 26,09 грн./$.

Если бы не покупки чиновников, то межбанк вполне мог провалиться ниже 26,0 грн./$ на достаточно слабой активности импортеров: объем торгов сократился с пятничных $434,30 млн. до $292,28 млн.

Из числа валютных продавцов в понедельник выделяли Приватбанк, ПУМБ, Укргазбанк и ING Bank, а из покупателей (кроме НБУ) - ProCredit Bank и Райффайзен Банк Аваль.

"Сегодняшняя курсовая стабильность обусловлена невысокой активностью рынка в первый рабочий день недели и равновесием валютного предложения со стороны аграриев и металлургов. А также снижением спроса со стороны импортеров на фоне существенного сокращения гривневой ликвидности в системе (более 13 млрд грн по сравнению с пятницей). Что снижает спекулятивные аппетиты", - прокомментировал текущее настроение межбанка директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он уточнил, что остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 13,3 млрд. грн (до 46,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной центробанком через депозитные сертификаты, вырос на 15,1 млрд. грн. (до 55,6 млрд. грн.). Как известно, в пятницу нацбанковцы размещали двухнедельные инструменты.

На происходящее на безналичном рынке достаточно оперативно среагировали в отделениях и кассах.

"Наличный рынок показал курсовой оптимизм на фоне преобладания предложения валюты над спросом и спокойного межбанка: утренний уровень котировок 26,05-26,11 грн./$ снизился к середине дня до 26,02-26,07 грн./$", - уточнил Куринной.

Что будет дальше?

В ближайшие дни финансисты не прогнозируют серьезных заварушек на межбанке.

"Вполне ожидаемо, что завтра торги откроются на уровне закрытия сегодня", - сказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Юрий Гриненко ждет во вторник начала безналичных торгов в рамках 26,03-26,08 грн./$. "Пока не вижу крупных покупателей доллара, способных сменить тренд, не вижу сильных драйверов. Рынок спокойный, и, скорее всего, останется таким и завтра", — заверил он.

Крупных выплат по НДС в ближайший день-два финансисты не прогнозируют, а некоторые вообще говорят о будущей неделе. Олег Куринной спрогнозировал на 17 апреля торговлю в рамках 26,0-26,10 грн./$.

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