Арестованная внефракционный народный депутат Надежда Савченко возобновила голодный протест, однако готова к процедуре прохождению полиграфа во вторник утром, сообщает в соцсети ее сестра Вера.

"В 16:15 закончилось сегодняшнее свидание с Надеждой. Она возобновила голодный протест. Но готова к процедуре полиграфа, которая должна начаться в завтра утром в 9:00", - написала Савченко в понедельник вечером.

Напомним, 13 апреля была начата судебно-психологическая экспертиза Савченко с использование полиграфа, но была прервана из-за состояния здоровья арестованной, вызванного голоданием. Депутат согласилась прервать на три дня голодовку, чтобы ее организм был способен надлежащим образом пройти полиграф.

Раннее в понедельник адвокат Савченко Олег Соловей сообщил, что его подзащитная может пройти судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа 17 апреля. "Экспертиза не будет продолжена сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины технические, видимо, какие-то", - сообщил он.