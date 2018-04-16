В феврале 2018 года дефицит внешней торговли Украины товарами составил $457 млн, тогда как в предыдущем месяце - $284,1 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики (Госстат).

Согласно ее данным, в целом по итогам января-февраля 2018 года негативное сальдо составило $741,1 млн по сравнению с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.

В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд, импорт - $8,1 млрд. По сравнению с январем-февралем 2017 года экспорт увеличился на 17,9%, импорт – на 20,3%.

В феврале-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 3,6%, импорта - на 6,6%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале-2018 было отрицательное и составило $356,4 млн. В январе-2018 также отрицательное - $517,4 млн.

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале-2017 – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 стран мира.

Ранее "Страна" сообщала, что в январе 2018 отрицательное сальдо внешней торговли в семь раз хуже, чем годом ранее.

Также за неполный 2017 год отрицательное сальдо торговли товарами в Украине выросло более, чем в два раза.